Chefe de Facção foragido de Novo Progresso é preso na fronteira com o Paraguai;vídeo

(Foto:Reprodução) – Maiko Kronbauer foi preso durante um almoço na casa dos sogros, de uma família de fazendeiros influentes na fronteira com o Paraguai.

Investigado por chefiar organização criminosa no Pará é preso na fronteira com o Paraguai

Maiko Pegoretti Kronbauer tinha mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso, no Pará.

Clique no link é assista no Youtube-https://youtu.be/4LJosoKqniU?si=OsCOuwZUz0dw_1gV

A prisão foi em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai. A ordem de prisão saiu em outubro de 2023 e já havia sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo as investigações, ele é responsável por crimes como homicídios, latrocínios, ocultação de cadáveres, organização criminosa, tráfico internacional de armas, desmatamento e garimpo ilegal, entre outros.

O pai dele já havia sido preso em junho deste ano pelos policiais da Delegacia de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira.

De acordo com a Polícia Civil, os dois comandam uma das organizações criminosas mais perigosa e influente no sudoeste do Pará.

A PC informou, ainda, que a investigação havia sido dificultada devido ao alto poder econômico e influência política do alvo da operação, que teria passado meses comandando a organização enquanto residia no Paraguai.

Maiko Kronbauer foi preso durante um almoço na casa dos sogros, de uma família de fazendeiros influentes na fronteira com o Paraguai.

A operação da delegacia de Castelo dos Sonhos teve apoio do Batalhão Especial de Polícia da Fronteira. Na abordagem, ele ainda apresentou um documento falso, segundo a Polícia.

Chefe de Facção foragido de Novo Progresso é preso na fronteira com o Paraguai; Leia mais: https://t.co/bY9OGEOVPY pic.twitter.com/5WgEHoFKt2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 12, 2024

Fonte:Jornal Folha do Progresso com G1/PÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2024/06:35:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...