PRF que atirou em personal e agrediu ex-mulher no motel é encontrado morto

Conforme a Polícia Civil, o corpo do agente já estava em estado de decomposição quando foi encontrado. A causa da morte ainda não foi esclarecida. A ex-mulher do policial relatou que ele a seguiu até o motel e em seguida cometeu o crime.

Um policial rodoviário que invadiu um motel, atirou na boca de um personal trainer e agrediu a ex-mulher, foi encontrado morto na tarde de domingo (28), em uma estrada rural na região das Três Barras, na região sudoeste de Campo Grande. Com informações do Portal do Holanda.

O corpo do agente da segurança pública já estava em estado de decomposição quando foi encontrado, em Campo Grande (Foto:Reprodução / Portal do Holanda)

