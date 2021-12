Com falhas na zaga, Cuiabá perde para o time alternativo do Palmeiras na Arena Pantanal

Com duas falhas do zagueiro Paulão, o Cuiabá acabou desperdiçando a chance de somar três pontos em casa.

Há pouco, a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo time alternativo do Palmeiras, em partida disputada em uma Arena Pantanal com mais de 20 mil torcedores.

Com o resultado, o Cuiabá caiu uma posição e fica em 15º, com 43 pontos, a 3 de distância para o Bahia, primeira equipe na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras se consolida na terceira colocação com 62 pontos.

Na próxima sexta-feira (3), em jogo atrasado da 35ª rodada, o Cuiabá volta a campo para encarar o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O Furacão também será o próximo adversário do Palmeiras, novamente em Curitiba, na segunda-feira (6).

O jogo – Atuando fora de casa e com um time alternativo, o Palmeiras surpreendeu ao abrir o placar aos 3 minutos. Michel lançou pela direita, Paulão e Walter se atrapalharam, e Gabriel Silva ganhou na velocidade. O atacante palmeirense ainda driblou o goleiro do Cuiabá, antes de tocar para o gol vazio.

Após o revés, o Cuiabá tentou pressionar. Aos 6, Pepê arriscou de longe e a bola parou na zaga alviverde. Aos 13, João Lucas cruzou e Jenison tentou cabecear, mas Michel conseguiu afastar. Dois minutos depois, Jenison recebeu cruzamento e cabeceou por cima do gol. Aos 19, foi a vez de Pepê tabelar com Jenison e chutar de esquerda para boa defesa de Vinicius.

O Palmeiras voltou ao ataque aos 25, com Giovani. O atacante recebeu na direita, avançou e chutou, mas acabou mandando para fora. Aos 28, Giovani chegou à linha de fundo e cruzou para Gabriel Silva, que bateu de primeira e jogou por cima da meta de Walter. Na terceira chegada perigosa ao ataque, o Palmeiras acabou ampliando o placar. Gabriel Menino desviou de cabeça, Giovani dominou, disparou em velocidade e bateu colocado, vencendo Walter.

O Cuiabá, porém, conseguiu diminuir aos 35, com Alan Empereur. Clayson cruzou na área, Jenison cabeceou no travessão e, no rebote, o zagueiro apareceu para cabecear para o fundo da rede. O Dourado ainda teve uma nova oportunidade aos 37, em chute de Clayson de fora da área, defendido por Vinicius.

A partida continuou bastante movimentada no segundo tempo. O Palmeiras chegou com perigo em duas oportunidades. Aos 5, Giovani tocou para Vanderlan, que cruzou, mas ninguém alcançou a tempo de finalizar. Aos 6, Vanderlan invadiu a área, bateu cruzado e Lucas Hernandez desviou para escanteio. O Cuiabá respondeu aos 8, com o próprio Lucas Hernandez. O lateral chegou na linha de fundo e tentou cruzar. Com desvio, a bola foi em direção ao gol e quase enganou Vinicius, que conseguiu espalmar. Pouco depois, Empereur avançou e exigiu boa defesa do goleiro palmeirense.

O Palmeiras voltou ao ataque aos 10, em cruzamento de Gabriel Menino, que Renan subiu para cabecear. Walter fez grande defesa e evitou o gol. Aos 12, a bola foi alçada na área do Palmeiras e Empereur cabeceou para fora. Cinco minutos mais tarde, Elton fez o pivô para Rafael Gava, que chutou de fora da área e mandou pela linha de fundo. Aos 21, o Alviverde ameaçou com Matheus Fernandes, em chute de fora da área defendido por Walter.

Aos 25, o Cuiabá esteve perto de empatar. Clayson recebeu na área e saiu cara a cara com Vinicius. O camisa 10 tentou tocar na saída do goleiro, que, porém, levou a melhor e fez a defesa. Aos 36, foi o Palmeiras quem quase marcou. Fabinho interceptou passe de João Lucas e puxou contra-ataque, com Veron. O volante tentou o chute de esquerda, mas acabou travado.

Aos 43, o Cuiabá esteve muito perto de marcar o gol de empate. A bola foi cruzada na área e Paulão tentou emendar uma bicicleta, mas acabou travado pela marcação. Na sequência, o próprio Paulão recebeu novo cruzamento, subiu livre e cabeceou. Vinicius Silvestre conseguiu espalmar e jogou para escanteio.

No final do jogo, o Palmeiras ainda conseguiu ampliar, com Gabriel Veron. O jogador aproveitou saída errada de Paulão, avançou e chutou no ângulo de Walter. Na comemoração, o atacante tirou a camisa, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

