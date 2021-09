PRF recupera motocicletas com registro de furto e roubo em Brasil Novo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a realização de consulta nos sistemas da PRF, foi localizado um registro de furto/roubo de 2016, também realizado na cidade de Altamira. Além da restrição de furto/roubo, foram identificados indícios de adulteração no número do motor.

Duas motocicletas foram recuperadas, na BR-230, no município de Brasil Novo, sudoeste do Estado, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última terça-feira (28). Os dois veículos estavam estacionados às margens da rodovia, sem as placas de identificação.

