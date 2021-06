PRF resgata criança que se perdeu da mãe na Br-163

(Foto: Divulgação/PRF) – Uma criança de 11 anos foi resgatada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 995 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

A adolescente se perdeu da mãe na tarde desta quarta-feira (23), enquanto esperava um ônibus de linha que saiu da avenida São Sebastião, no Centro, com destino a comunidade do Tabocal. Um mototaxista vendo o desespero da mulher em tentar localizar a filha, acionou o 190.

O pedido de socorro chegou até a 5ª Delegacia da PRF, que imediatamente disponibilizou equipes em um trecho da BR-163. A partir daí começou uma busca pela garota em todos os ônibus de passageiros, que chegavam em direção à região do planalto santareno pela rodovia Santarém/Cuiabá.

Dispostos a encontrar a adolescente, os policiais rodoviários decidiram parar todos os ônibus de linha afim de procurar a menina Raiane Rodrigues de Araújo. Como havia poucas informações a respeito das características do ônibus, o trabalho precisou ser feito individualmente, veículo por veículo.

Após várias buscas, a criança foi encontrada. A menina estava bastante assustada na hora em que foi encontrada pelos agentes da PRF. Ela foi levada ao encontro da sua mãe, a senhora Tiane Rodrigues. O reencontro de mãe e filha foi de muita emoção.

