Problema em linha de transmissão deixa cidades no oeste do PA sem energia

Transtornos foram registrados em Óbidos, Alenquer, Monte Alegre e Curuá. Moradores também relatam falta de internet.

Moradores de municípios localizados na região oeste do Pará estão sem energia elétrica desde a tarde de terça (27). De acordo com a Equatorial Energia, um problema na linha de transmissão teria ocasionado a interrupção do serviço.

Os transtornos foram registrados desde às 14h de terça (27) em Óbidos, Alenquer, Monte Alegre e Curuá. Moradores também relatam instabilidade nos serviços de internet nos municípios.

A Equatorial Energia disse em nota que equipes já estão mobilizadas para normalizar o fornecimento de energia elétrica nos municípios. As causas do imprevisto ainda serão investigadas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/09/2022/07:05:53

