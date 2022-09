Filha mata a própria mãe e garante ter agido a mando da vítima em MT

Filha mata a própria mãe a facadas em MT – Foto: Getty Images

Filha mata a própria mãe em uma fazenda na cidade de Currupira-MT

A jovem esfaqueou a vítima e afirmou que agiu a mandou da própria mãe

Segundo ela, a vítima pediu para ser morta por conta de problemas de saúde

Uma mulher de 38 anos foi presa no último fim de semana na cidade de Currupira, em Mato Grosso, pelo assassinato da própria mãe. Aos policiais, ela admitiu o crime, mas garantiu que agiu a mando da vítima.

De acordo com informações da Polícia Civil, divulgadas pelo g1, a vítima foi identificada como Creuza Aparecida Prado, de 58 anos, e o crime aconteceu em uma fazenda da região.

A delegacia de Barra do Bugres foi contatada na manhã de sábado (24) por uma empregada da fazenda. Antes que os agentes chegassem à fazenda, porém, Creusa foi golpeada repetidas vezes com uma faca.

Quando a Polícia Civil atendeu a ocorrência, foi informada por testemunhas de que a responsável pela morte da mulher era sua própria filha.

Filha dá sua versão

Os agentes localizaram a suspeita na propriedade e ela admitiu a autoria do crime. Em depoimento, porém, afirmou que ouviu da mãe o pedido para que a matasse.

Segundo a mulher, a mãe apresentava problemas de saúde por causa de um acidente há dois meses, em que sofreu uma lesão na coluna cervical e ficou com a mobilidade prejudicada.

A filha parecia estar fora de si e confirmou à polícia que está sendo submetida a tratamento psiquiátrico. Ela foi levada à delegacia de Diamantino e responderá por homicídio.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/09/2022/14:09:54

