Processos Seletivos no Pará inscrevem até esta sexta (18)

Processos seletivos simplificados terão lotação em vários municípios do Pará e salários chegam a R$ 22 mil

Com vários concursos e processos seletivos abertos no estado do Pará, é difícil ficar de olho em tudo o que é divulgado, principalmente, quando se trata de acompanhar o período de inscrição ou os requisitos para preenchimento das vagas.

Pensando nisso, o DOL selecionou os próximos processos seletivos que estão abertos no Pará e que estão com as inscrições próximas do fim. Corra para garantir que a sua candidatura seja recebida porque o prazo de todos esses PS’s vão até a próxima sexta-feira (18).

ICMBio – Itaituba

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com quatro vagas e Cadastro de Reserva abertos para a área de prevenção e combate a incêndios. Todas as vagas são para Itaituba, e exigem ensino fundamental incompleto.

De acordo com o edital, os convocados devem atuar no apoio à prevenção e combate a incêndios florestais, realização de atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção; ações de sensibilização junto às comunidades locais; uso do fogo visando o manejo conservacionista da vegetação nativa; monitoramento e combate aos incêndios na vegetação no interior das unidades de conservação ou em áreas estratégicas a sua gestão.

O processo seletivo é realizado em etapas, sendo a primeira a análise de documentos e a segunda o Teste de Aptidão Física (TAF) e Teste de Habilidade no uso de ferramentas agrícolas (THUFA). Confira as vagas:

Prevenção e combate a incêndios – Brigadista – 1 SM + auxílios – 3 vagas

Prevenção e combate a incêndios – Chefe de Esquadrão – 1,5 SM + auxílios – 1 vaga

Veja mais no edital do concurso.

ICMBio – Parauapebas

O ICMBio está com nove vagas abertas para a área de Gestão de Unidade de Conservação. Todas as vagas são para Parauapebas, e exigem ensino fundamental incompleto nas vagas de nível I, e ensino fundamental completo nas vagas de nível III.

De acordo com o edital, os convocados devem atuar no apoio à gestão das Unidades de Conservação Federais, independente do local de prestação de serviço.

O processo seletivo é realizado em etapas, sendo a primeira a análise de documentos, a segunda analise curricular, e a terceira entrevista presencial. Confira as vagas:

Gestão de Unidade de Conservação – Nível I – 1 SM + auxílios – 8 vagas

Gestão de Unidade de Conservação – Nível III – 2,5 SM + auxílios – 1 vaga

Confira mais informações no site da instituição.

UFPA – Belém

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu uma vaga para Professor Visitante no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ), em Belém. O candidato classificado será professor na área de Direitos Indígenas.

De acordo com o edital, os candidatos devem cumprir os seguintes pré-requisitos:

Ser indígena Possuir título de Doutor (no Brasil ou Exterior), por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos, com produção acadêmica relevante e consistente, em qualquer área do conhecimento Demonstrar pesquisa, ensino e extensão entre povos indígenas, na sua aldeia ou em outras aldeias, de preferência no âmbito da Amazônia Internacional, bem como produção relevante e consistente em Direitos Indígenas.

Os candidatos interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 180,00 para participar do processo seletivo, com a possibilidade de isenção da taxa de inscrição.

O processo será feito a partir de avaliação curricular. A remuneração será entre R$ 12 mil e R$ 22 mil, de acordo com a senioridade do candidato classificado. As inscrições devem ser feitas de forma online, até as 18h do dia 18 de outubro.

Mais informações no site da instituição.

UEPA – Marabá e Redenção

A Universidade do Estado do Pará abriu processo seletivo para formação de Cadastro de Reserva de professores substitutos para as áreas de Engenharia de Produção, em Redenção, e Design, em Marabá. Os candidatos devem possuir pós-graduação na área do curso ou áreas afins.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail pssccntuepa@gmail.com até as 12h de sexta-feira (18). Mais informações no site da instituição.

