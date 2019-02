Procurador-geral colombiano diz que país está “inundado em coca”

Fernando Carrillo disse ainda que é preciso repensar as políticas para acabar com os cultivos ilegais

O procurador-geral da Colômbia, Fernando Carrillo, disse nesta quinta-feira (17), que o país está “inundado em coca” e que é preciso repensar as políticas para acabar com os cultivos ilegais. O alerta de Carrillo chama a atenção especialmente para as “áreas fronteiriças”, o que obriga a pensar num novo método, diferente da substituição voluntária, para pôr fim aos cultivos ilegais.

Em maio do ano passado, o presidente Juan Manuel Santos lançou um plano de substituição das plantações de coca, componente base da cocaína, para aplicar o acordo de paz assinado com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e terminar meio século de conflito armado.

Para Fernando Carrillo, o plano que oferece uma solução para os que cultivam coca, de modo a que a substituam por produtos legais, não está se mostrando eficiente. “Se de agora em diante, e como se tem verificado, a estratégia não funcionar, há que se pensar noutras soluções”, disse.

O procurador-geral sublinhou que nas regiões em que o cultivo de coca aumentou, “há também uma crescente presença do crime organizado, grupos armados e cartéis internacionais. “Onde há cartéis, crime organizado, pouca presença do Estado, a corrupção domina”, acrescentou.

Antecessor de Carrillo na Procuradoria Geral da República, Alejandro Ordóñez já havia alertado, em 2015, que a Colômbia estava “nadando em coca”. O cultivo de coca na Colômbia aumentou 52% em 2016, tendo a área de plantação passado dos 96 mil para os 146 mil hectares, de acordo com um estudo, divulgado em julho passado, pela Agência das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC).

Em relação à produção de cocaína, o mesmo estudo calculou um aumento de 34%, de 646 toneladas em 2015, para 866 toneladas em 2016. A ONU também ressaltou que o preço por quilo de folhas de coca aumentou 43% em relação a 2013, “o ano em que a tendência começou a ser de aumento da área plantada”

por Notícias Ao Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...