Margarida Zavala desiste de concorrer à presidência do México

Candidata independente e e ex-primeira-dama anunciou saída da corrida presidencial em vídeo

Margarita Zavala desistiu de concorrer à presidência do México, nas eleições de 1º de julho. A ex-primeira-dama do México anunciou a saída da corrida eleitoral nesta quarta-feira (16). O motivo seria o baixo desempenho da presidenciável em campanhas de intenção de votos, nas quais aparecia com apenas um dígito e muito atrás dos principais candidatos.

A desistência foi anunciada em um programa transmitido na noite passada, no qual a mulher de Felipe Calderón, presidente entre 2006 e 2012, não manifestou apoio a nenhum outro candidato.

Militante do partido conservador Ação Nacional por anos, Zavala tinha se desvencilhado e lançado uma candidatura independente. “Vou retirar a minha candidatura de acordo com o princípio da honestidade política e um sentido de congruência, mas também para libertar as pessoas que tão generosamente me apoiaram, para que possam tomar a decisão que precisam de tomar nesta difícil corrida”, declarou à estação Televisa.

O nome dela permanecerá nas cédulas eleitorais, que já haviam começado a ser impressas. Quatro candidatos continuam agora na disputa eleitoral pela presidência do México. O favorito, conforme as pesquisas, é Andrés Manuel Lopez, do partido de esquerda.

por Notícias Ao Minuto

