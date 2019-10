Produção de soja do Brasil deve avançar 5,4% e bater recorde em 2019/20

Plantio de soja em Cruz Alta (RS) (Foto:Inae Riveras / REUTERS)

Estimativa é de 125,75 milhões de toneladas para a colheita

A produção de soja do Brasil deve avançar 5,4% na temporada 2019/20 em comparação anual e atingir recorde de 125,75 milhões de toneladas, estimou nesta terça-feira a consultoria Safras & Mercado, elevando sua projeção para a colheita da oleaginosa neste ano-safra.

A Safras, que em sua previsão anterior estimava uma produção de 123,80 milhões de toneladas, também elevou sua perspectiva para a área de cultivo em 2019/20 para 36,94 milhões de hectares, alta de 1,5% ante a semeadura da temporada anterior.

A produtividade da cultura também deve subir, atingindo 3.421 kg por hectare e ficando acima da média obtida em 2018/19, acrescentou a Safras.

A consultoria citou uma “mudança no contexto fundamental do mercado” nos últimos dois meses, com uma elevação nos preços e na rentabilidade do produtor, como estímulo para o maior crescimento da área destinada à soja.

“Embora algumas incertezas permaneçam, os produtores se sentem um pouco mais seguros neste momento diante dos melhores preços registrados”, disse em nota Luiz Fernando Roque, analista da Safras.

Ainda segundo a Safras, a área de soja deverá crescer em praticamente todos os Estados produtores. A consultoria também destacou uma provável recuperação das produtividades no Paraná e em Mato Grosso do Sul, afetados por seca em 2018/19.

“Se o clima permitir, o Brasil deve colher safra recorde, consolidando o país como o maior produtor do mundo de soja”, concluiu a consultoria.

Na temporada atual, os Estados Unidos terão uma redução na produção de soja, após enchentes afetarem o plantio do país.

