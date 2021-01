Produtor de cacau é assassinado a tiros em Uruará (PA)

(Foto: Reprodução) – Na tarde do último sábado (16), um agricultor foi assassinado a tiros em uma zona rural do município de Uruará (PA). Segundo informações de populares, a vítima, Paulo da Silva Batista, 35 anos, foi alvejado por cerca de 5 disparos de arma de fogo pelas costas.

O homicídio ocorreu num bar da Vicinal 190 Sul. “Ele estava no bar, e um covarde atirou nele pelas costas várias vezes, quando ele entrava num banheiro”, informou um familiar.

Paulo produzia cacau na sua propriedade, que fica próxima ao local do homicídio. O autor do crime, que também seria morador da referida localidade, ainda não teve o nome revelado e, após o crime, tomou rumo ignorado. A ambulância do SAMU precisou ser acionada para ir ao local socorrer três pessoas que estariam passando mal por causa dos acontecimentos violentos.

O corpo do agricultor foi removido para o necrotério do Hospital Municipal de Uruará (HMU) e, posteriormente, liberado para a família proceder com o funeral.

A motivação do crime ainda não foi revelada. A Polícia Civil deve instaurar inquérito, a fim de elucidar o caso e prender o assassino. Esse foi o terceiro assassinato ocorrido no município, em 2021.

O corpo do cacauicultor foi velado na igreja Adventista do Sétimo Dia, no Bairro Aeroporto, e sepultado, neste domingo (17), no cemitério municipal.

Nossas condolências aos familiares e amigos.

Fonte: Gazeta Uruará.

