Madeira transportada sem documentação em barco irregular é apreendida em Santarém após denúncia

Madeira transportada sem documentação em barco irregular foi apreendida em Santarém — Foto: Divulgação/Cipamb

Embarcação foi retida pela Capitania Fluvial e só será liberada após sanar pendências.

Um carregamento de cerca de 10m³ de madeira beneficiada que estava sendo transportado sem documentação em um barco também em situação irregular foi apreendido em Santarém, oeste do Pará, na noite de terça-feira (3).

Após denúncia anônima via Niop, policiais militares da 1ª CIPAmb foram averiguar se uma embarcação transportando madeira ilegal estava aportando em Santarém. No local, foi constatado que o barco São Francisco, vindo do estado do Amazonas, estava realizando o transporte de aproximadamente 10m³ de madeira beneficiada, do tipo Ipê. (As informações são do Sílvia Vieira, g1 Santarém e região — PA).

Segundo o proprietário do barco, a carga seria oriunda de comunidades ribeirinhas próximas do município de Parintins, e que ele e a tripulação foram contratados para realizar o transporte até a cidade de Santarém.

A CIPAmb acionou a Capitania dos Portos de Santarém, que constatou que a embarcação apresentava diversos problemas na documentação, o que resultou na sua retenção. O barco não pode realizar deslocamento até que sejam sanadas as pendências administrativas, ficando o proprietário como fiel depositário do barco.

Militares da Marinha do Brasil informaram aos policiais da 1ª CIPAmb e aos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) sobre os procedimentos que foram tomados pela Capitania.

Agentes da Semma realizaram o levantamento da carga e devido a falta de documentação, informaram ao proprietário da embarcação que ele seria autuado por transporte ilegal de material florestal sem a guia necessária. O proprietário do barco também foi informado que ficaria como fiel depositário da madeira apreendida até que a Semma providenciasse a retirada.

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022/09:02:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...