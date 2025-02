Professora Maria Boian de Novo Progresso (PA); toma posse na Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro (ALARJ)

Foto: Arquivo do evento | No último dia 25 de janeiro de 2025, a escritora e professora Maria Daluz Ribeiro Boian, residente em Novo Progresso, Pará, tomou posse como membro efetivo da Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro (ALARJ). A cerimônia ocorreu no salão de eventos do Vila Galé Hotel, marcando um momento de grande relevância cultural.

Maria Boian agora ocupa a cadeira 72, cujo Patrono é Augusto Cury, renomado autor e pesquisador, amplamente reconhecido por suas obras que exploram a complexidade da mente humana e incentivam reflexões sobre superação e realização de sonhos. Em entrevista ao Jornal Folha do Progresso, a professora destacou a honra e a responsabilidade de contribuir para a perpetuação do legado de um dos grandes nomes da literatura contemporânea.

A solenidade reuniu artistas, escritores e diversas personalidades da cultura, que prestigiaram os novos membros da ALARJ, ressaltando a relevância de suas contribuições para o cenário artístico e literário brasileiro.

Na ocasião, Maria Boian também foi homenageada com o Troféu Mulheres Fortalezas, como reconhecimento por sua trajetória de superação, coragem e impacto positivo na transformação da sociedade. Em seu discurso de agradecimento, a professora ressaltou sua gratidão a Deus por todas as conquistas alcançadas, bem como o apoio incondicional de sua família e amigos, que sempre estiveram ao seu lado nos momentos mais importantes de sua vida. Além disso, destacou que o troféu não é apenas seu, mas é dedicado a todas as professoras de Novo Progresso, Pará, especialmente às educadoras do Colégio Hiper Ideal, reafirmando o papel essencial da educação na formação de uma sociedade mais justa e inspiradora.

Maria Boian também expressou sua profunda gratidão aos seus patrocinadores, que são sua família e amigos, cujo apoio foi essencial para a realização desse momento especial em sua trajetória.

Esse importante marco reafirma o compromisso de Maria Boian com a educação, a literatura e a valorização da cultura como instrumentos de inspiração e transformação social.

