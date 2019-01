Professora morre após cirurgia

A paciente de 45 anos passou mal após a cirurgia de pedra nos rins.

A Professora Rosalina Piva de 45 anos morreu na UTI do Hospital na cidade de Cuiabá no estado do Mato Grosso, na noite desta quinta-feira, 13, após complicações decorrentes de uma cirurgia renal. O procedimento havia sido realizado no dia anterior , ela teve sinal de melhoras porem o quadro de saúde piorou, a suspeita de Meningite e de pancreatite, divulgaram.



Rosalina Piva era professora da Faculdade Católica Cavanis em Novo Progresso.

A professora tem Mestrado em Educação Matemática na UFMT, especialista em metodologia do Ensino em Ciências e Matemática para as series iniciais UFPA,Graduada em pedagogia UFPA, e foi Professora do ensino Fundamental na escola estadual Tereza lobo em Cuiabá-MT.

Segundo a família, Rosalina deu uma reagida na manhã de ontem,13, mas a noite seu caso agravou, a professora não resistiu e veio a óbito.

O Corpo da professora está sendo transladado para Novo Progresso onde será velado e sepultado no cemitério Municipal.

Rosalina deixa esposo e filhos.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...