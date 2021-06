Profissionais da Educação começam a ser vacinados em Novo Progresso

A Professora Joice Para, profissional da educação pública municipal recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 (Foto:Facebook)

A Prefeitura de Novo Progresso iniciou na manhã desta quinta-feira 10 de junho de 2021, a vacinação contra a covid-19 de profissionais da educação básica lotados na rede de ensino público de Novo Progresso.

A prioridade no momento é a vacinação de profissionais da educação básica que estão atuando presencialmente nas escolas da Prefeitura de Novo Progresso.

A vacinação ocorre de acordo a lista enviada para as escolas, o local da vacinação foi no Pavilhão da Igreja Santa Luzia no bairro Pires de Lima.

No caso dos profissionais da rede de ensino, é preciso levar A carteira de vacina, cpf , cartão do SUS e contra cheque ou contrato.

Esta fase da campanha reforça a convicção de que a educação é essencial para garantir uma possibilidade de futuro melhor para esta geração de crianças e jovens matriculados nas escolas municipais.

A Secretaria de saúde do município informou a quantidade de doses aplicadas.

*Recebemos 610 doses de vacina da Fio Cruz para os profissionais da Educação.

Ontem dia 10/06 foram vacinados 180 profissionais.

Próximo dia de vacinação deles será na quinta feira dia 17/06.

Os boletins atualizados serão divulgados na próxima semana. e disponível.

Nesta sexta-feira 11 de Junho a vacina para idosos de 60 a 64 anos.

