Vídeo: mulher dá surra na amante do marido em porta de Motel

(Foto:Reprodução) – Viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (09/06), um vídeo onde mostra uma mulher sendo espancada na recepção de um motel após se envolver com um homem casado. O caso teria acontecido em Recife.

De acordo com informações presentes no vídeo, a esposa pegou mensagens picantes da amante no celular do marido, eles estavam marcando de fazer um sexo brutal e a esposa enlouqueceu. Ela teria seguido o homem junto com a filha, e avistou o seu marido com a amante entrando em um motel de R$ 15 a hora.

Assim que eles entraram no motel, a esposa ligou falando que a filha estava passando mal e que ele deveria voltar para casa imediatamente. O homem ficou desesperado, pegou o carro e deixou o dinheiro para amante voltar de Uber. Neste momento, quando a amante estava saindo do motel, ela foi puxada pelos cabelos e espancada.

Assim que a mulher puxou o cabelo dela, ela disse que não estava com o marido da moça, se entregando mais ainda. A corna então disse: “ah, então tu me conhece?”.

A amante levou soco, tapa, chute na cara, no peito, na costela e foi até enforcada na recepção do motel, até de urinar. Uma funcionária tentou intervir a pancadaria mas não conseguiu.

Vídeo: mulher dá surra na amante do marido até ela se mijar em motel

As cenas são fortes clique aqui para assistir ao vídeo.

Fonte: CM7

