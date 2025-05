Profissionais de saúde participam de treinamento para enfrentar casos de Mpox em Santarém

Encontro ocorreu em Santarém — Foto: TV Tapajós/Reprodução

Treinamento reforça protocolos de segurança e destaca a importância da prevenção e do atendimento ágil.

Os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do atendimento público em Santarém, no oeste do Pará, participaram de um treinamento voltado para o enfrentamento de possíveis casos de Mpox, doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos. A formação teve como principal objetivo capacitar os trabalhadores para o reconhecimento precoce dos sintomas e o correto encaminhamento dos pacientes, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos.

Segundo Tayane Matos, do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, o treinamento é fundamental para assegurar que os casos sejam identificados rapidamente e tratados com segurança. “A ideia é garantir que os pacientes recebam os cuidados e orientações corretas, com agilidade e eficiência”, afirmou.

Participaram da capacitação profissionais da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, do Serviço de Atendimento Movél de Urgência e do Hospital Municipal de Santarém. Setores considerados estratégicos por receberem pacientes com sintomas iniciais da doença.

O enfermeiro do Samu, Tiago Tapajós, destacou a importância de alinhar os protocolos e esclarecer dúvidas.

Marília Branches, enfermeira da equipe de epidemiologia da UPA, reforçou que o treinamento ajuda a garantir respostas rápidas e evita falhas no atendimento. “Estamos mais preparados para reconhecer os sinais e saber exatamente o que fazer”, comentou.

Outro ponto de destaque da formação foi a importância da rapidez no atendimento e no isolamento de possíveis casos. Durante a atividade, os profissionais também revisaram as formas de transmissão do vírus, que ocorre principalmente por contato direto com lesões, fluidos corporais ou objetos contaminados.

O médico infectologista Alisson Brandão explicou que, apesar de alguns casos graves e registros de morte no Pará, não há motivo para pânico.

Fonte: Por g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2025/08:43:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...