Ciclista que “largou” carreira de engenheiro para pedalar pelo mundo chega ao oeste do Pará para expedição Giraventura

Nestor Freire — Foto: Arquivo Pessoal

Nestor Freire seguirá pedalando por Santarém, Fordlandia, Itaituba e Rurópolis com objetivo de conhecer histórias de ribeirinhos que prosperam de forma sustentável.

Que tal largar a carreira de engenheiro para pedalar por ai? Parece algo distante da realidade: Pode até ser. Mas Nestor Freire topou o desafio e tem vivenciado experiencias incríveis sob duas rodas.

– Sempre trabalhei na área comercial e sempre tive atividade de andar de bike, viajar de bike como hobbie. Depois de um certo tempo comecei a fazer palestras e principalmente trazer as histórias das viagens, para a vida cotidiana – contou Nestor.

O ciclista paulista chegou em Santarém, no oeste do Pará, para mais uma etapa do Projeto Giraventura. Ele vai pedalar por cidades da Amazônia como Santarém, Fordlandia, Rurópolis e Itaituba.

O objetivo do projeto é viver uma jornada de conhecimento e sustentabilidade. Além disso, Nestor passa pelas cidades conhecendo e registrando histórias de ribeirinhos que prosperam de forma sustentável na região.

– O que me motiva de verdade é estar com essas pessoas e aprender com elas. Aqui na região Norte eu sempre fui bem recebido, estive aqui em 2020 quando atravessei o Brasil, fiquei apaixonado pelo Pará e agora estou de volta – completou Nestor.

Nestor Freire desembarcou em Santarém na quarta (7). Neste sábado (10) ele segue para Fordlandia, na sequencia passa por Itaituba, Rurópolis e depois retorna para Santarém, onde permanece até o dia 20 de maio.

