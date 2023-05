Projeto Araguaia Níquel aquece o Turismo no sudeste do Pará

Para contribuir com o incremento do turismo em Conceição do Araguaia, no Pará, a Horizonte Minerals promove, no âmbito dos programas socioeconômicos do Projeto Araguaia Níquel, treinamentos para profissionais do setor, que tradicionalmente movimenta a economia no município durante o verão amazônico, principalmente durante as férias escolares.

Hoje (24/5) e amanhã (25/5), a empresa oferta treinamento para camareiras, no Hotel Tarumã, na Av. Brasília, bairro Capelinha. Essa é uma parceria estratégica da Horizonte Minerals com a REDES/FIEPA por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo, que realiza uma série de capacitações para receber cada vez melhor os turistas da região. As próximas oficinas serão voltadas para agências de viagem e funcionários de rodoviária, com foco em mobilidade urbana.

Sobre a Horizonte Minerals

A Horizonte Minerals está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis.

O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o início de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deve produzir 24.000 toneladas de níquel e 1.250 toneladas de cobalto por ano para abastecer o mercado de baterias de veículos elétricos. O perfil de produção da Horizonte Minerals a curto prazo, considerando os dois projetos, de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano, posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

