Projeto de asfaltamento da PA-370, a Transuruará, avança em mais de 70 quilômetros

(Foto: Reprodução/Setran) – O governo do estado já garantiu a construção e pavimentação de mais de 70 quilômetros da PA-370, a rodovia Transuruará, que interliga as regiões de integração do Baixo Amazonas ao Xingu, e ainda dá acesso a vários outros municípios da Transamazônica.

As obras também avançaram na implementação de 33 quilômetros de sinalização de trânsito horizontal e vertical para garantir a trafegabilidade de quem utiliza a rodovia, que possui mais de 200 quilômetros de extensão e interliga o município de Santarém (Baixo Amazonas) a Uruará (Xingu).

O projeto total prevê que sejam construídos e pavimentados 145,5 km da PA-370, e que duas pontes de médio porte sejam edificadas. Os serviços também estão avançados nessas estruturas elevadas que facilitam o fluxo de pessoas e veículos.

Adler Silveira, secretário de Estado de Transportes (Setran) órgão responsável pela obra, detalha que o trabalho de pavimentação ajuda a reescrever a história da população que vive naquela região.

“Eles saem de uma rotina de insegurança, de trafegar em uma estrada de terra para uma rodovia totalmente asfaltada, sinalizada, garantindo ainda que a produção daquela região – maior produtora de cacau do Brasil – tenha uma logística facilitada, assegurando que o produto seja transportado com mais agilidade e também com segurança”, pontua.

Entre os serviços executados na rodovia PA-370/Transuruará estão a implantação de rede de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, implantação de acostamento, terraplanagem e asfaltamento. Em seguida será feita a totalidade da sinalização horizontal e vertical de trânsito. As duas pontes que estão sendo construídas estão localizadas sobre o rio Curuá-Una (com 60 metros), em Santarém, e a outra sobre o rio Tutuí (com 50 metros), em Uruará.

