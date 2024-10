Projeto de Lei em tramitação no Senado propõe porte de armas para advogados

Foto: Reprodução | O Projeto de Lei 2.975/24, do senador Castellar Neto (PP/MG), altera o Estatuto do Desarmamento e da Advocacia para incluir advogados entre as categorias com direito ao porte de armas, desde que cumpram requisitos como habilitação técnica e aptidão psicológica. A proposta está em análise nas comissões do Senado onde ainda será debatida e votada antes de seguir para o plenário ou para sanção presidencial.

O Projeto de Lei 2.975/24, apresentado pelo senador Castellar Neto (PP/MG), busca modificar a Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) para permitir que advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) possam adquirir e portar armas de fogo para defesa pessoal. O principal argumento do autor é garantir maior segurança para esses profissionais, que frequentemente se deparam com situações de risco em sua atuação.

O projeto visa alterar o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, incluindo advogados entre as categorias que têm direito ao porte de arma, desde que atendam a critérios rigorosos, como habilitação técnica, aptidão psicológica e idoneidade. Além disso, o projeto também modifica o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, estabelecendo o porte de armas como uma prerrogativa da profissão.

Segundo o senador Castellar Neto, advogados que atuam em áreas sensíveis do Direito estão constantemente expostos a situações de grande risco, e a concessão do porte de arma seria uma medida preventiva para aumentar a segurança pessoal desses profissionais. O parlamentar destaca que o objetivo é garantir que os advogados possam exercer suas atividades de forma mais segura e tranquila.

A proposta está em fase de análise nas comissões do Senado, onde ainda será debatida e votada antes de seguir para o plenário ou para sanção presidencial, dependendo do resultado das discussões.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/20:19:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...