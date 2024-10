Com hat-trick de Vini Jr, Real Madrid vence o Borussia Dortmund de virada na Champions

Vinicius Junior brilha em vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund na Champions League (Foto: AFP)

Brasileiro comanda incrível reação no Santiago Bernabéu, após alemães abrirem dois gols de vantagem no primeiro tempo.

VIRADA INCRÍVEL!

Com um show de Vinicius Junior, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 5 a 2, numa virada heroica. Na terceira rodada da fase de liga da Champions, os alemães abriram 2 a 0 no Santiago Bernabéu, com Malen e Gittens. Já no segundo tempo, o Real conseguiu marcar cinco gols, com Rüdiger, Lucas Vázquez e Vini Jr (3).

ATUAÇÃO DE BOLA DE OURO

Vinicius Junior teve mais uma atuação histórica com a camisa do Real Madrid na Champions League. A menos de uma semana da premiação da Bola de Ouro de 2024 (que será na próxima segunda-feira), o grande favorito conduziu o Real à linda virada sobre o Borussia Dortmund. Foi o terceiro hat-trick do brasileiro com a camisa do Real Madrid. O mais recente havia sido contra o Barcelona, em janeiro deste ano, na Supercopa da Espanha. Ele também marcou três gols em duelo contra o Levante, em 2022, no Campeonato Espanhol.

O JOGO

A vitória do Real Madrid teve dois tempos completamente distintos. Na primeira etapa, o time da casa demonstrou dificuldades na criação das jogadas e precisou alçar muitas bolas na área. Já os alemães botaram a bola no chão e conseguiram, na base da troca de passes, encontrar seus gols. Primeiro, Guirassy deu lindo passe para Malen abrir o placar, aos 30. Quatro minutos depois, o autor do primeiro gol serviu Gittens, que ampliou o marcador. Logo após o segundo gol do Borussia, o Real Madrid teve seu lance de maior perigo, com Rodrygo e Bellingham acertando duas bolas no travessão em sequência impressionante.

No segundo tempo, o técnico Nuri Sahin, de apenas 36 anos, cometeu talvez o maior erro de sua curta carreira de treinador. Vencendo o Real Madrid por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, ele tirou o atacante Gittens e colocou o zagueiro Anton, já no início da segunda etapa, chamando os donos da casa para a pressão. E o Real não perdoou. Em dois minutos, entre os 14 e 16, empatou a partida, com Rüdiger aproveitando cruzamento de Mbappé, e Vini Jr finalizando após rebatida da defesa. A pressão merengue seguiu, até Lucas Vázquez acertar bonito chute da entrada da área para virar o jogo aos 37. Coube a Vinicius Junior fechar o caixão, com outros dois lindos gols. Aos 41 minutos, o brasileiro disparou com muita velocidade do campo de defesa até a entrada da área, de onde finalizou colocado para marcar o quarto. O quinto foi já aos 48, no apagar das luzes, partindo novamente em direção ao gol adversário, dando um drible desconsertante em Anton antes de finalizar com força de pé esquerdo para vencer Nubel.

OLHO NA TABELA

Vindo de derrota para o Lille, na segunda rodada, o Real Madrid consegue importante virada e chega aos seis pontos na tabela de classificação da fase de liga da Champions League. Os espanhóis ocupam a nona posição, podendo ainda ser ultrapassados após os jogos da quarta-feira. O Borussia, que vinha de duas vitórias, fica na quinta posição, com os mesmos seis pontos do Real. Na próxima rodada, no dia 5 de novembro, o Real Madrid enfrenta o Milan, enquanto o Borussia duela com o Sturm Graz.

