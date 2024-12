Projeto de lei pode aumentar a conta de energia em 11%

Aumento na conta de energia: o que esperar? | Foto: Ricardo Amanajás

O projeto é discutido no Senado. Entenda as implicações e o impacto nos consumidores.

Projeto de lei que está prestes a ser votado no Senado Federal pode aumentar a conta de energia dos brasileiros, em média, 11%. Conhecido como o PL das Eólicas Offshore, de relatoria do senador Weverton Rocha (PDT-MA), a proposta ganhou tantas “emendas jabuti” quando passou pela Câmara dos Deputados que, se for aprovada como está, pode representar um impacto bilionário em subsídios, aumentando o custo da energia elétrica para o consumidor.

Aumento

Para alguns estados, como o Pará, o impacto será ainda maior. Um levantamento feito pela Abrace Energia revela que os consumidores residenciais paraenses podem ter um aumento de R$ 26 por mês na conta de energia caso o projeto seja aprovado. Isso, em um ano, representa um aumento de mais de R$ 300, o equivalente a uma conta de luz a mais por ano para milhões de consumidores residenciais. Dos 15 estados onde a luz terá o maior reajuste, 10 pertencem ao Norte e ao Nordeste do país.

Consumo

O Brasil consumiu 2,1% mais energia elétrica em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, alcançando os 71.613 MW médios. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Quase 60% do total foram para os consumidores do mercado regulado, que compram energia das distribuidoras locais. As temperaturas acima da média no Norte, Sul, Sudeste e em uma parte do Nordeste, combinadas com a boa performance do mercado livre, elevaram o consumo nacional, com destaque para o Maranhão, que registrou a maior taxa (10,5%), seguido por Santa Catarina (9,3%) e Amazonas (5%). No Pará o aumento no consumo foi de 3,6%.

Bioeconomia

Brasil e França lançaram um programa que deve mobilizar, nos próximos quatro anos, 1 bilhão de euros em investimentos para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Denominada AMABIO, a iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento da bioeconomia na região. Para que as medidas sejam, de fato, implementadas, o programa conta com parceria de instituições financeiras que atuam na região, como é o caso do Banco da Amazônia (BASA).

Fundo

No último dia 6/11 a instituição assinou, juntamente com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), um empréstimo de 80 milhões de euros. O BASA atende hoje a mais de 690 mil clientes, por meio de 121 agências em funcionamento em todos os estados da Amazônia Legal e em seus canais digitais. Atualmente, é o principal banco executor de políticas públicas na Amazônia, por meio do Fundo Constitucional do Norte, fomentando iniciativas que respeitam e valorizam as particularidades da região.

Excelência

O Pará participa da seletiva que classificará as 50 melhores amêndoas de cacau do planeta para representar o Brasil no Cacao of Excellence Awards (Cacau de Excelência), considerado o mais importante concurso do segmento. Na solenidade de premiação do melhor cacau do Brasil, realizada na noite de quinta-feira (28), no Hangar, foram anunciados os nomes dos empreendedores que estarão no páreo. Dos nove classificados, cinco são paraenses. Essas amostras passarão pela avaliação de um júri técnico composto por especialistas de renome mundial.

LINHA DIRETA

O prefeito eleito Igor Normando já entrou em contato com o governador Helder Barbalho e com os Ministros das Cidades, Jader Filho; e do Turismo, Celso Sabino; para debater uma pauta conjunta de eventos para comemorar o aniversário de Belém, que ocorre em 12 de janeiro, quando a nova gestão terá apenas 11 dias de iniciada.

“Precisamos saber que comemoração faremos, que obras e projetos poderemos entregar para a população nessa data tão importante para a população e para a cidade”, antecipou Cássio Andrade, que coordena a Comissão de Transição da nova gestão.

A Rádio Alepa 101,5 FM recebeu a visita do presidente eleito da OAB-PA, Sávio Barreto, que detalhou as prioridades de sua gestão na entidade para o triênio 2025-2027. Ele foi eleito com 4.673 votos, obtidos pela chapa “Renova OAB”.

Segundo ele, a meta é reestruturar a OAB estadual, com foco na transparência financeira, aspecto que o futuro mandatário avalia como fundamental. Sávio reafirmou, ainda, o compromisso de garantir que os advogados tenham acesso às informações sobre o uso de recursos e decisões institucionais.

O distrito de Belo Monte recebeu a instalação de um Ponto de Inclusão Digital (PID). É o 43º PID instalado no Estado. Localizado a cerca de 300 quilômetros da comarca de Novo Repartimento, o novo espaço irá facilitar o acesso à Justiça para os(as) moradores(as) da região.

O TRE do Pará lançou o curso LibrELO, uma formação em Libras desenvolvida especialmente para os servidores da Justiça Eleitoral. O objetivo é capacitar os atendentes para se comunicarem com eleitores surdos durante o uso do sistema ELO, utilizado no cadastro e na atualização de dados eleitorais.

Fonte: Coluna Repórter Diário e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/13:56:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...