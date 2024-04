Promotor chama advogada de ‘galinha garnisé’ e pergunta se ela ia fazer ‘um striptease’; vídeo

(Foto: Reprodução)- Advogada Sarah Quinetti defendia seu cliente durante um julgamento quando foi ofendida pelo promotor Francisco Santiago.

O promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Francisco Santiago, ofendeu a advogada criminalista Sarah Quinetti durante um julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na última terça-feira (26/3).

Ao Estado de Minas, Sarah contou que participava de uma audiência onde seu cliente era acusado de ser co-autor de um homicídio. Ela chegou a reclamar de estar sendo interrompida pelo promotor, até que as ofensas começaram. “No momento em que eu estava explicando ao júri algumas situações ele começou a fazer vários questionamentos me interrompendo. Eu pedi para ele parar, me respeitar e começaram as ofensas. Ainda sugeri ao outro advogado para trocar de beca, para ver se ele me respeitaria mais. Ele falou que eu faria um striptease e perdeu o controle”, disse.

Assista ao vídeo:

Promotor chama advogada de ‘galinha garnisé’ e pergunta se ela ia fazer ‘um striptease’.

