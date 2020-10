Dia de dedicar homenagens a quem não abre mão da arte de ensinar

Com a pandemia do coronavírus, os profissionais estão tendo que se reinventar

Hoje, (15/10), é preciso exaltar a importância dos professores. Não importa a etapa de formação, são estes profissionais que constroem a base de vida estudantil ao transmitir os ensinamentos necessários para o crescimento crítico e educacional dos cidadãos. “Ser professor é realizar uma missão de orientar e estimular as pessoas na evolução profissional e cidadã. É plantar a semente do conhecimento em cada estudante e a esperança que ela brote com frutos para o mundo”, afirma a professora e escritora Antoniella Devanier.

Em tempos de pandemia do coronavírus, os professores estão tendo que se reinventar. Alguns, já estavam familiarizados com o uso da internet na vida acadêmica; outros tiveram que se adequar às tecnologias e novas plataformas de ensino a distância (EAD).

Uma iniciativa recente do Educa Mais Brasil, programa que há 17 anos vem democratizando o acesso á educação em todo país, se tornou aliada nesse processo de construção coletiva. A plataforma Sala dos Professores, lançada pelo programa educacional, conta com um perfil no Instagram, o @saladosprofessores_oficial para promover a troca de experiências entre os profissionais da educação e contribuir com a formação continuada dos professores.

“Estamos criando um espaço místico e colaborativo a favor da educação”, define a professora de Redação Carol Silveira, 30, 12 deles dedicados ao universo educacional. Com a sala dos professores fechadas nos estabelecimentos de ensino, o espaço virtual vem quebrando fronteiras e permitindo um intercâmbio vivências que traz ganhos reais para quem vive o desafio de ensinar diariamente.

“Nasceu para ser uma sala de conhecimento compartilhado. É uma transposição da sala dos professores presencial para o ambiente virtual, para que a gente possa trocar experiências, socializar, compartilhar dicas”, conclui a professora estendendo o convite a quem se interessa pela temática da educação.

