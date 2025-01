PSR 2025: Ufopa divulga listão dos aprovados nesta sexta-feira, 31 de janeiro

Foram 17.371 inscritos, um aumento de 133% em relação ao ano passado.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgará nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o resultado do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 com uma novidade: a leitura dos nomes dos aprovados em um sistema de som instalado na Unidade Tapájós, do Campus Santarém. Aberto ao público, o evento terá a participação dos centros acadêmicos e atléticas que farão uma grande festa para receber os calouros. A concentração será a partir das 9h30, na entrada da Unidade Tapajós, situada no bairro do Salé. A leitura dos nomes está prevista para iniciar às 10h da manhã e, em seguida, o listão será publicado nos canais institucionais da universidade na internet.

No PSR 2025, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) contabilizou 17.371 inscritos. O número representa um aumento de 133% a mais que o registrado em 2024. Os cursos mais procurados do Instituto de Saúde Coletiva foram: Bacharelado em Medicina, com 262 candidatos por vaga, e Farmácia, 19 candidatos por vaga. Do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), o mais procurado foi Direito (35,93 candidatos por vaga). Já no Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), Ciência da Computação (11,67 candidatos por vaga) e Sistemas de Informação (10,21 candidatos por vaga). O Instituto de Ciências da Educação (Iced) teve dois cursos bastante concorridos: Pedagogia (10 candidatos por vaga) e Letras Português/Inglês (8 candidatos por vaga). Agronomia (9,53 candidatos por vaga) e Zootecnia (6,67 candidatos por vaga) foram os cursos mais procurados do Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef). O curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Óbidos (7,5 candidatos por vaga) também está entre os mais procurados do PSR 2025.

“A partir de agora, a Ufopa inicia o processamento dos dados, com expectativa de divulgação do listão em 31 de janeiro de 2025”, confirmou a pró-reitora de Ensino de Graduação, Carla Paxiúba. “Recomendamos fortemente que, enquanto aguardam o listão, organizem a documentação para a etapa da habilitação, que se iniciará em fevereiro, após a divulgação do resultado”.

A lista de documentos obrigatórios para comprovação dos requisitos para o vínculo institucional encontra-se no edital do PSR 2025 . Agora, falta pouco para o grande dia. A lista com o nome dos novos calouros será divulgada no portal da Ufopa: www.ufopa.edu.br .

Mais informações, editais e documentos na página do PSR 2025:

