Publicação: 179/2020 – COOPERATIVA MISTA EXP.MIN. AGROP.E COLONIZADORA DO PATROCINIO-COOPA

COOPERATIVA MISTA EXP.MIN. AGROP.E COLONIZADORA DO PATROCINIO-COOPA , CNPJ: 34.691.600/0001-65, torna publico que Requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente de Novo Progresso-SEMMA/NP com processo de numero 1089/2020 , Licença Previa-LP,Licença de Instalação-LI e Licença de Operação-LO para extração e beneficiamento de Minério de ouro .

