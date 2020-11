Publicação: 225/2020 – E. N DA COSTA PEIXES ORNAMENTAIS

A E. N DA COSTA PEIXES ORNAMENTAIS , CNPJ: 12.676.143/0001-05, torna público que neste dia 19/11/2020, RECEBEU (via Protocolo Digital) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO nº 12351/2020 com validade até 08/09/2025 para a atividade de: Comercialização e Manejo de Recursos Aquáticos Vivos; do processo Nº2020/0000015473.

