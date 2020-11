Motorista do MT morre no tombamento de carreta no Pará

(fotos: Divulgação Só Notícias )

O acidente envolvendo uma carreta (marca de modelo não informados) carregada com milho ocorreu, ontem, na BR-163, na cidade de Belterra, no Pará. No veículo, estava apenas o motorista Leandro Ramos, de 32 anos, que morreu ainda no local. Ele era morador de Lucas do Rio Verde.

A versão investigada é que teria perdido o controle da direção, numa curva que fica próxima da ponte do rio Igarapé Moju. Com isso, os vagões tombaram na lateral da rodovia e ficaram com as rodas para cima.

O local do acidente foi analisado Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que fará um laudo para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

De acordo com informações de uma funerária, o sepultamento de Leandro Ramos está previsto para ocorrer hoje, em Ji-Paraná (RO).

