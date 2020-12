Publicação: 237/2020: JULIANA CICHACZWESKI – ARMAZÉM SORRISO LTDA

A Sra. JULIANA CICHACZWESKI, portadora do CPF n° 038.321.781-47, sócia proprietária do empreendimento denominado ARMAZÉM SORRISO LTDA, com CNPJ n° 38.714.761/0001-88, localizado na Rod. BR 163 – Km 1019, M/D, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.P/L.I/L.O sob o protocolo 1256/2019, para a obra de construção e implantação do Silo Armazenador para sua atividade de Agricultura.

Publicado dia 04 de Dezembro de 2020

