Publicação: 286/2021 – Robison Eslei Silva

Robison Eslei Silva, CPF: 459.063.191-15, proprietário do imóvel rural denominado de Sitio Pequizeiro, localizado no município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos número 021/2020.

