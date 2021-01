Homens brigam em bar- o desafeto chamou outro de corno

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda segundo a informação os dois são bastante conhecidos na cidade, tem apelidos (Dente do Ouro (Ismael) e Isaias) – não sabe disser os nomes nem idade, mas o que insultou foi o Boca Rica e acabou no hospital, teve que ser atendido na emergência, fez costura de pontos na cabeça, recebeu alta médica e voltou ao bar beber, informou.

Segundo a informação, a troca de farpas começou dentro do estabelecimento na Avenida Dr Isaias Antunes, eles estavam bebendo, tinha música ambiente, o homem não gostou do disparo do desafeto -chamou de corno- a pancadaria começou.

No último sábado (09), após ser chamado de corno, dois homens -conhecidos- que estavam no mesmo bar partiram pra luta corporal em Novo Progresso.

