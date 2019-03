Publicação Nº 0075 /2019- V. J. BOCORNI EIRELI

V. J. BOCORNI EIRELI , inscrita no CNPJ: 10.852.958/0001-64, Inscrição Estadual nº 15.286.503-9, localizada na Avenida Dr. Isaias Antunes Pinheiro, Esquina com rua Presidente Vargas nº 051 no Bairro Santa Luzia municipio de Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA-NP a LIO [licença de instalação e operação] com nº 069/2018.

Publicado dia 14 de março de 2019 às 17:54:32, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

