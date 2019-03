Em noite inspirada de Nico, Inter bate o Alianza e dispara na liderança

Empurrado por mais de 42 mil torcedores o Inter superou o Alianza Lima-PER nesta quarta-feira (13), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América, por 2 a 0, com total predomínio, após dois gols de Nico Lopez na etapa inicial. Jogando com extrema intensidade e objetividade, o resultado ficou até barato pelo nível de atuação demonstrado, enquanto a equipe claramente se poupou na etapa final, já pensando no GreNal do fim de semana. Com o resultado, o clube gaúcho lidera o grupo, também composto por River Plate e Palestino-CHI, que empataram em Buenos Aires. São quatro pontos de vantagem para o time argentino, segundo colocado.

Começando no 4-1-4-1 sem a bola e com Sóbis em um formato no 4-2-3-1 ofensivo, logo Patrick – que vinha fazendo um jogo interessante – acabou sentindo e sendo substituído por Nonato, que novamente demonstrou uma personalidade impressionante. Em uma noite de festa para os colorados, a formação peruana limitou-se a não sofrer mais gols no segundo tempo após tentar jogar de maneira ofensiva no 1° tempo, acarretando em diversos espaços para os comandados de Odair.

No próximo final de semana, o Colorado tem o clássico Gre-Nal, na Arena, pelo estadual, dia 17. Pela competição continental, só volta a campo contra o River no Beira-Rio, no dia 3, às 19h15.

Por:

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) – Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...