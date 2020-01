Publicação Nº 012/2020 – JR LOPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP

JR LOPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP, CNPJ:33.535.306/0001-00 , localizada na Rua Juscelino Alves Rodrigues, s/n, Zona Rural -Comunidade de Alvorada da Amazônia , no município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP , no dia 20 de Dezembro de 2019, a “LICENÇA DE OPERAÇÃO -(LO), nº 132/2019 sob o Processo Nº 1227/2019, para tipologia desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento /secagem.

