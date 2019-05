Publicação Nº 0124/2019 -LUANE HENNICKA

LUANE HENNICKA , CNPJ 036.465.592-50, Proprietaria da FAZENDA LUMA, localizada na rodovia BR 163 km 1085 ME, localizada na Vicinal Comajal, km20, no município de Novo progresso-PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA-NP a LAR [Licença de Atividade Rural] com protocolo nº 513/2019, para atividade de Bovinocultura.

