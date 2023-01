Publicação Nº 015/2023 – PEDRO GUALBERTO MARTINS

A empresa PEDRO GUALBERTO MARTINS – MEI, CPF nº 784.053.601-82, inscrita no CNPJ nº 49.237.774/0001-20, localizado na Rua do Cachimbo, n.º46, Bairro Jardim Planalto, na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que Requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMMA/NP a Declaração Para Licenciamento Ambiental Simplificado -LAS, através do protocolo n.º 060/2022, de 23 de janeiro de 2023, para Comércio Varejista de Artigos de Joalheria.

