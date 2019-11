Homem vai pedir a vizinho para gritar menos na hora do sexo e leva 3 facadas

(Foto:Cenario Mt) -Uma discussão entre vizinhos por conta de gritos altos durante o sexo provocou uma briga e um esfaqueamento na noite desta quinta (21), no bairro São Simão, em Várzea Grande.

O vizinho “reclamão”, de 40 anos, foi esfaqueado com um facão no tórax, no braço esquerdo e direito. Por conta dos ferimentos, foi atendido em uma unidade de saúde e passa bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o outro vizinho, de 44 anos, faz muito barulho ao praticar ato sexual e, por isso, estava gerando incômodo.

Na noite de ontem, quinta-feira (21), os filhos da vítima começaram a questionar o pai sobre o que eram esses barulhos.

Diante disso, ele esperou o ato e quando os barulhos terminaram ele seguiu até a casa ao lado para conversar sobre a situação. Porém, o suspeito não gostou das ponderações e começou a agredi-lo verbalmente e tecer ameaças. Em seguida, entrou em casa e foi buscar um facão.

Com a arma na mão, entrou em luta corporal com a vítima e acabou o ferindo três vezes. Acompanhando o conflito, populares acionaram a Polícia Militar via Ciosp. Quando os militares chegaram, conseguiram acalmar os ânimos e conduziram ambos à Central de Flagrantes. O caso foi registrado como ameaça consumada por meio de arma cortante.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por:Cenário MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...