Publicação Nº 043/2024 – Bruno Silva Lopes -CONVENIÊNCIA DA BEIRA

Bruno Silva Lopes -CONVENIÊNCIA DA BEIRA , inscrito no CNPJ nº 40.582.295/0001-76, Localizado na Avenida Jorge Abreu , lote nº 18 na comunidade de Santa Julia, Município de Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da L.A.S (Licença Ambiental Simplificada) através do Processo de protocolo Nº 103/2022 na data de 25 de janeiro de 2022,para as atividades de Bar entretenimento , restaurante e similar.

