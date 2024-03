Corretores da redação do exame acusam Cebraspe de calote e exigem pagamento

Os corretores contratados para avaliar as provas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 estão denunciando a ausência de informação do pagamento do serviço prestado para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) da Universidade de Brasília (UnB), a correção da prova de redação foi realizado entre os meses de novembro de 2023 e janeiro, deste ano. Mais de 3 milhões de candidatos confirmados no Enem 2023.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), sob a supervisão da área técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com os corretores, a previsão inicial para o pagamento seria feito até o dia 29 de fevereiro. (quinta).

Há relatos da ausência de pagamento em todos os estados do País.

OS PROFISSIONAIS PEDIRAM PARA NÃO SER IDENTIFICADOS DEVIDO A UM TERMO DE SIGILO QUE ASSINARAM DURANTE O PERÍODO DE CONTRAÇÃO DOS DOCENTES PARA A BANCA.

Procuramos o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e o Ministério da Educação (MEC) para comentar sobre o acontecimento, mas até a ultima atualização não foi enviado nenhuma nota.

Fiscais de provas também reclamaram pela demora e da falta de informação sobre o pagamento do Enem 2023:

Milhares de pessoas que fizeram parte da logística de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 também procuraram a nossa equipe de reportagem para denunciar e pedir posicionamento sobre o atraso do pagamento dos fiscais.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2024/12:57:56

