Programa pode tirar milhões de paraenses da inadimplência

Nesse momento, todo o processo de negociação é feito de maneira digital | (Foto: Wagner Santana/Diário do Pará)

Pesquisa mostra que mais de 2,5 milhões de paraenses possuem inadimplências, principalmente com os bancos e cartões de crédito, e têm a oportunidade de renegociar as dívidas em mutirão. Saiba como.

Começa nesta segunda-feira (4), o primeiro MegaFeirão Serasa em conjunto com o programa Desenrola Brasil. O atendimento será feito exclusivamente on-line e segue até o final de março, quando o governo federal vai encerrar o Desenrola. Dados coletados em janeiro pela plataforma Serasa, mostram que 2.547.416 paraenses estão inadimplentes, número 1,73% maior que dezembro do ano passado, quando 2.504.025 pessoas estavam nessa situação. As maiores dívidas se concentram no setor bancário e nas empresas de cartões de crédito, 31,46%. Na sequência está a inadimplência com o varejo (19,22%) e com instituições financeiras (16,58%).

O maior grupo de devedores no Pará se concentra na faixa etária entre 26 e 40 anos (36%) , seguido de 41 a 60 anos (33,8%), acima dos 60 anos (15,7%) e até 25 anos (14,5%). Neste evento, contas básicas de água, energia e gás podem ser quitadas de forma digital ou presencial.

Além da parceria firmada entre Serasa, Ministério da Fazenda e Correios, que se unem pela primeira vez num evento desse tipo, mais de 700 empresas vão participar do mutirão emergencial para estimular a renegociação de dívidas, incluindo bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras.

O MegaFeirão dispõe de mais de 550 milhões de ofertas, além de descontos de até 96% das dívidas cadastradas no Desenrola Brasil, com parcelamentos em até 60 vezes, prestação mínima de R$ 50 e juros de 1,99% ao mês. “Estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas”, afirmou Pedro Dias Lopes, vice-presidente da Serasa.

REGRAS

O Ministério da Fazenda fez ajustes nas regras para tentar ampliar o alcance do Desenrola Brasil. Atualmente, mesmo credores que têm conta bronze no portal Gov.br podem acessar o programa, com possibilidade de pagamento à vista das dívidas e parcelamento.

Pelo menos 40% das renegociações já estão sendo feitas por usuários de conta bronze. Antes, apenas aqueles que tinham contas prata e ouro podiam ter acesso, por motivos de segurança. Pelo menos 70 milhões de brasileiros estão com o nome negativado por atraso de dívidas.

O Desenrola Brasil é o Programa de Renegociação de Créditos Inadimplidos, criado pelo Governo Federal, com o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores que possuam dívidas negativadas .Devedores Pessoas Físicas com renda bruta mensal de até 2 (dois) salários-mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão negociar suas dívidas com desconto.

Podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022, e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil.

como acessar plataforma

| A Plataforma do Desenrola Brasil disponibiliza a lista de dívidas que poderão ser negociadas no Programa, o desconto ofertado pelo Credor e a respectiva situação de cada uma delas. Tudo acessado de forma rápida e segura com sua conta do gov.br.

| As negociações são feitas totalmente por meio digital, com uma navegação intuitiva e rápida, garantindo agilidade, comodidade e conveniência para a regularização dos seus débitos https://desenrola. gov.br/home

| Para fazer a renegociação de dívidas, os interessados poderão consultar um dos três canais oficiais da Serasa: http://www.sera salimpanome.com.br/ app Serasa no Google Play ou na App Store, ou pelo WhatsApp (11) 99575–2096

| Também será possível regularizar as pendências em todas as agências dos Correios, a partir do pagamento de uma taxa de R$4,20.

