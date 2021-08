Publicação nº 0440/2021 – L F DUTRA EIRELI – ME

L F DUTRA EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, cadastrado no CNPJ n°19.768.540/0001-48 e Inscrição Estadual n°15.440.243-5, localizada na Rod Br 163 Km 1053, s/n°, M/D CBA-STM, comunidade alvorada da Amazonia, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP, o pedido de renovação da (L.O), através do protocolo 1047/2021, para sua atividade de 1402 – DESDOBRO DE MADEIRA EM TORA PARA PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA E SEU BENEFICIAMENTO/SECAGEM.

