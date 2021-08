Publicação Nº 0439/2021 -PINHEIRO & FERREIRA COMÉRCIO LTDA

PINHEIRO & FERREIRA COMÉRCIO LTDA , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 42.003.808/0001-72 e Inscrição Estadual n° 15.765.034-0, localizada na Rua Emerson Santos, n° 315, Bairro Otavio Onetta, município de Novo Progresso/PA, torna público que que recebeu Da Semma/NP, o Licenciamento Ambiental Simplificado- L.A.S nº 011/2021 com validade até 11/08/2023, para sua atividade de 4721102 – Padaria e confeitaria com predominância de Revenda.

