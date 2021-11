Publicação Nº 0496/2021 – DISMOURA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI – ME

DISMOURA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI – ME , inscrita no CNPJ:31.471.482/0001-91, situada na rua Maria Tenório Esq. com a Vicinal Celeste, Jardim Europa, nº 204, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU em 23/08/2021 junto a SEMMA-NP a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) através protocolo 201/2021, para a sua atividade, Comércio Varegista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 40 botijões de 13 Kg.

