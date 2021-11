Grêmio derrota o Fluminense em Porto Alegre e ganha fôlego para deixar o Z4

Clima de alívio na Arena do Grêmio. O Imortal derrotou o Fluminense por 1 a 0 na noite desta terça-feira pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um gol de Diego Souza o Tricolor gaúcho chegou aos 27 pontos e reencontrou o caminho dos triunfos após perder o clássico contra o Internacional. Mas o resultado ainda não foi suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Já para o Fluminense o resultado foi péssimo. O time ficou com os mesmos 43 pontos que tinha antes de entrar em campo e vê a zona de classificação para a Copa Libertadores mais distante. Assim cada vez mais os cariocas dependem do G-6 virar G-7, G-8 ou até G9.

Com 30 segundos de jogo Elias acertou um chute no travessão do Fluminense. Parecia um sinal de que o Grêmio não daria fôlego ao adversário. Mas não foi bem isso que se viu. O Tricolor gaúcho voltou a apresentar as velhas deficiências ofensivas de sempre.

O Fluminense ficava dependente dos rompantes de Luiz Henrique. Ele exigiu duas boas defesas do goleiro Brenno em chutes aos três e aos 16 minutos. Mas o jogador acabou deixando o campo lesionado ainda no primeiro tempo. Assim as coisas se complicaram mais ainda para os cariocas.

O Grêmio tentava muito mais na base da vontade. Mas mesmo assim conseguia produzir alguns lances de perigo. Na melhor oportunidade do primeiro tempo, Diogo Barbosa cruzou e Diego Souza cabeceou para fora. A bola raspou a trave de Marcos Felipe.

Na volta para o segundo tempo o Grêmio seguiu mais presente no campo de ataque. Mas o Fluminense era muito perigoso nos contra-ataques. Tanto que aos 11 minutos chegou a abrir o placar em lance anulado. Marlon, que estava impedido, cruzou e Caio Paulista chutou para o fundo da rede. O Grêmio se mostrava desesperado e dava espaços. Aos 15 minutos Caio Paulista acionou Kennedy, que chutou para grande defesa do goleiro.

Quando o Fluminense era melhor em campo, o Grêmio abriu o placar. Aos 16 minutos Mateus Sarará cruzou e Diego Souza cabeceou para o fundo da rede. O lance animou os gremistas, que quase ampliaram aos 20 minutos. Alisson chutou cruzado e Marcos Felipe cedeu escanteio.

O Grêmio seguia forte nos contra-ataques. Aos 28 minutos Douglas Costa arrancou até a área e chutou para grande defesa do goleiro do Fluminense. Nos minutos finais o Fluminense ensaiou uma pressão. Mas parou na raça dos gremistas, que seguraram o resultado.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Grêmio visita o América-MG no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Já no domingo o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã, às 18h15 (de Brasília).

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...