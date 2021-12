Publicação Nº 0525/2021 – ITALIA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI- MERCEARIA ITALIA

ITALIA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI- MERCEARIA ITALIA, inscrita no CNPJ: 37.110.411/0001-40, situada na rua Marechal, nº168, bairro Jardim Planalto (Quadra 420), Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO) através do protocolo 24/08/2021, com a validade até 22/10/2023, para a sua atividade, Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios – minimercados e comércio varejista de carnes e açougue.

