Publicação Nº 055/2022 – M M NARDINO ME

M M NARDINO ME , inscrita no CNPJ: 10.395.458/0001-40, situada na Rodovia Br 163, s/n – Km 1090, Zona Rural, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.I.O. (LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO), através do processo n° 278/2022, em 07/02/2022 para sua atividade.

