Corpo de um homem em decomposição é encontrado em Novo Progresso- Imagem Forte

Nas redes sociais, circula foto de um homem desaparecido em Novo Progresso. Trata-se de Giovane Souza, mas devido estado em decomposição do corpo encontrado não foi identificado com as características.

O corpo de um homem, foi localizado na tarde desta quinta-feira, 24 de março de 2022, em um terreno baldio no bairro Jardim Santarém por moradores que acionaram as Polícias Civil e Militar.

Um corpo de um homem em decomposição é encontrado em terreno baldio no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso. (Foto: Jornal Folha do Progresso)

