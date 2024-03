Publicação Nº 056/2024- UNIÃO MARMORARIA E VIDRAÇARIA LTDA

UNIÃO MARMORARIA E VIDRAÇARIA LTDA , inscrito no CNPJ nº 47.281.660/0001-51, localizado na rua Medianeira, Nº 450, Bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA/NP a, LP, LI e L.O com Processo de Protocolo N° 926/2023, para Comércio Varejista de Vidros.

